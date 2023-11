Gesualdo | via alla prevendita per lo show con Carolina Benvenga

Leggi su anteprima24

(Di martedì 14 novembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoParte laper acquistare i biglietti dell’attesissimo spettacolo di“Un Natale favoloso”, in programma martedì 2 gennaio 2024 con un doppio appuntamento alle 15:00 e alle 18:00 presso il Teatro “” di Avellino. Per acquistare i biglietti ined assistere allo spettacolo di una delle artiste più amate dai bambini, basterà collegarsi ai siti di booking on line TicketOne e Go2 e scegliere direttamente in pianta il proprio posto in platea o galleria. Questi i prezzi comprensivi dei diritti diper assistere ad uno dei due spettacoli in programma il prossimo 2 gennaio 2024 – 30€ per la prima platea e i palchi – 25€ per la seconda platea – 20€ per la galleria centrale L'articolo proviene da ...