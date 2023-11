Germania | multe severe per i parlamentari che insultano i colleghi Da “infanticida” a “nazista” | AfD ‘svetta’ nei richiami

(Di martedì 14 novembre 2023) Diffamare, insultare, interloquire mentre ihanno la parola: nei piani della Presidente del Bundestag tedesco Bärbel Bas (SPD) l’insolenza dei deputati deve costare più cara. Attualmente la sanzione è fino a 1.000 euro, ma dovrà raddoppiare ad almeno 2.000, o anche più alta, ha dichiarato Bas alla Bild am Sonntag. “Dobbiamo fare maggiore attenzione alle nostre parole, nel Parlamento tedesco non dobbiamo darci addosso, diffamarci vicendevolmente. La cultura del dibattito si riflette alla fine nella società”, la cita la ARD. L’ordinamento parlamentare ammette che i deputati siano sanzionati oltre che per insulti diretti ai, anche per tutti gli atteggiamenti in spregio della dignità del Bundestag. Sono previstiall’ordine, rimproveri, ammende e financo l’esclusione dal dibattito. Nell’attuale legislatura, ...

