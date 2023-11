Georgia-Scozia | probabili formazioni e dove vederla

(Di martedì 14 novembre 2023) Gara valida per la nona giornata del gruppo A di qualificazione ad Euro 2024. Padroni di casa ormai spacciati, mentre gli ospiti si giocano il primo posto con la Spagna.si giocherà a Tblisi giovedì 16 novembre 2023 alle ore 18.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I padroni di casa non hanno più nulla da chiedere ormai, visto l’attuale quarto posto a due giornate dal termine. La Nazionale di Sagnol punta comunque a chiudere nel migliore dei modi il girone di qualificazione, che al momento li vede a quota 7 punti, frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte. Gli sxozzesi, pur essendo certi di partecipare ad Euro 2024, puntano al primo posto che adesso condividono con la Spagna. La Nazionale di Clarke ha conquistato 15 punti, come gli iberici, ma per conquistare il primato devono ...

... Kosovo* Seconda: Macedonia del Nord Altre nel girone: Armenia,Gruppo B2 (27 novembre"3 ... Bosnia ed Erzegovina, Bulgaria, Grecia, Islanda, Irlanda del Nord,e Ucraina sono state ...

Di Lorenzo, Politano e Raspadori convocati con l'Italia. Tutti i ... SSC Napoli

Qualificazioni all'Europeo 2024, il calendario delle partite Sky Sport

Ultime due giornate nei dieci gironi che qualificheranno venti nazionali alla rassegna continentale del prossimo anno, nove delle quali (contando la Germania ammessa di diritto come paese ospitante) h ...Dal 15 al 21 novembre 2023, su Sky e in streaming su NOW, gli European Qualifiers. Le migliori partite tra nazionali straniere per la qualificazione alla fase finale di EURO 2024. In campo anche per ...