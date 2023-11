Genoa | Gilardino saluta sei nazionali

Nelle sei gare casalinghe fin qui disputate dai ragazzi di Albertoil Luigi Ferraris ha ... Dietro al, in questa speciale classifica redatta da Calcio&Finanza , figurano in ordine la ...

Genoa, Gilardino: “Bravi a soffrire, è la forza del collettivo. Retegui…” ItaSportPress

Genoa, operazione recuperi: il più vicino al rientro è Junior Messias La Repubblica

Genova – La partita dei rinnovi è iniziata, il Grifone vuole giocarla da protagonista. Per blindare i propri gioielli, aumentarne il valore in prospettiva. Ed evitare brutte sorprese. Così il ds Ottol ...Nessuno come il Genoa. O meglio come i suoi tifosi. Almeno in Italia. Se nella classifica di Serie A il Grifone staziona a mezza via, c'è una graduatoria nella quale i rossoblù non hanno rivali e mett ...