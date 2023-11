GdS – Lautaro | contratto e scudetto | passi in avanti per il rinnovo e guida la sfida alla Juve

Leggi su justcalcio

(Di martedì 14 novembre 2023) 2023-11-12 12:31:27 Avrebbe del clamoroso l’ultima notizia della Gazzetta dello Sport: Primo vertice positivo: il sì fino al 2028 è più vicino. E stasera con il Frosinone vuole riprendersi il primato dopo il sorpasso di ieri sera della Signora Davide Stoppini 12 novembre – 11:31 – MILANO Unè per sempre. In qualsiasi direzione si voglia andare:, vanno bene tutte e due. Prendi il primo: come non pensare che uno così non abbia l’ambizione di trascinare i suoiseconda stella? E di rispondere già oggintus che ieri sera si è presa la vetta? E poi, prendi il. Tutti ad aspettare un incontro per ilche in verità c’è già stato. Il primo, certo, e non sarà l’ultimo. Ma tutto va nella ...