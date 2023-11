Gazzetta – Koopmeiners | la Premier nel destino Ma l’Atalanta aspetta un’offerta in stile Hojlund

Leggi su justcalcio

(Di martedì 14 novembre 2023) 2023-11-13 21:44:41 Fa notizia quanto riportato poco fa dalla rosea: Il centrocampista olandese, preso dall’Az per appena 14 milioni, ha già triplicato il suo valore di mercato. Ma la Dea non fa sconti e non lo venderà a meno di offerte irrinunciabili La lista delle cessioni da record delè destinata ad allungarsi. Non a gennaio, ma a luglio, perché alla riapertura della campagna trasferimenti il club della famiglia Percassi e del socio americano Pagliuca è orientato a tenersi i suoi pezzi pregiati, su tutti Teun, il centrocampista olandese che nei due anni e mezzo finora trascorsi a Bergamo ha già visto quadruplicare il suo valore di mercato. Pescato nell’Az Alkmaar per 14 milioni, adesso vale almeno 50-60 milioni più bonus secondo la dirigenza della Dea, che difficilmente quando fa un prezzo, abbassa le sue pretese. Per ...