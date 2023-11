Gaza nella disperazione | funziona un solo ospedale mentre continua l' esodo dal nord

Dall'inizio della guerra, oltre a i 1.200 israeliani uccisiprima giornata si contano 46 militari morti a; le vittime palestinesi secondo Hamas sono 11,240. Israele ha detto di non essere ...

Israele: "Pausa di 4 ore nei combattimenti a Gaza City". Wp: vicino ... RaiNews

La battaglia degli ospedali, civili in trappola. Razzi di Hezbollah dal Libano - Il direttore dell'ospedale al-Shifa: "Nessun contatto da Israele per l'evacuazione" - Il direttore dell'ospedale al-Shifa: "Nessun contatto da Israele per l'evacuazione" RaiNews

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, apre alle modifiche del testo sul premierato, in particolare sulla norma anti-ribaltone, ma non ripone troppe speranze nella possibilità che ci sia ...Il direttore dell'ospedale Al-Shifa di Gaza, vicino al quale si combatte, ha affermato che "179 corpi" sono stati sepolti in una "fossa comune" all'interno della struttura. Il direttore, Mohammed Abu ...