Gaza | esercito israeliano pubblica video nell’ospedale Rantisi | “Ostaggi nascosti qui nei sotterranei” Polemiche su una tabella in arabo

(Di martedì 14 novembre 2023) L’ha diffuso su X ungirato nei pressi e neidell’ospedale pediatrico, aCity, nel nord della Striscia. Nelle immagini, il portavoce dell’Idf Daniel Hagari mostra l’entrata di quello che viene descritto come un tunnel usato da Hamas, equipaggiato con la corrente elettrica fornita da pannelli solari. Successivamente Hagari dice di trovarsi nel “seminterrato dell’ospedale” che, secondo i sospetti dell’Idf, è stato usato per la prigionia degliisraeliani rapiti il 7 ottobre. Hagari mostra una motocicletta con segni di proiettili “usata nel massacro”, armi, giubbotti esplosivi e lanciarazzi. Indica poi delle corde tagliate e poste intorno alle gambe di una sedia, un biberon, un pacco di pannolini e vestiti da ...

Dopo 40 giorni di raid e di combattimenti, secondo le autorità di Tel Aviv, 'Hamas ha perso il controllo die non ha il potere di fermare l''. Le forze di difesa israeliane hanno ...

Gaza, esercito israeliano lascia taniche carburante vicino ospedale al-Shifa - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Gaza, esercito israeliano lascia taniche carburante vicino ospedale al-Shifa - LaPresse LAPRESSE

Le sedi di diverse istituzioni governative di Hamas a Gaza sono passate negli ultimi giorni nelle mani dell'esercito israeliano, secondo quanto ha annunciato il portavoce militare. In particolare ...Quattrocento tra membri dello staff presidenziale e addetti di nomina politica di varie agenzie governative statunitensi hanno inviato una lettera al presidente Joe Biden per protestare per un atteggi ...