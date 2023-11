Gandini “Impianti non costruiti per esperienza in stile Nba”

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di martedì 14 novembre 2023) Il presidente della Lega Basket: "In Italia siamo monotematici, il calcio è trainante" ROMA - "Si deve valutare il comparto sportivo come un'industria dell'intrattenimento, che va ad occupare il tempo libero delle persone. Noi offriamo un buonissimo prodotto in campo, ma pochissimi sono gli