Galleria Umberto I | approvato progetto per restauro pavimentazione e lucernari | il Comune stanzia 1 600 000 euro

Dodici mesi di lavori per un importo complessivo di circa 1,6 milioni di euro di investimento. Sono questi i numeri del restyling che interesserà laI, uno dei luoghi simbolo della città di Napoli. Gli interventi, che avranno come oggetto il restauro e la sistemazione della storica pavimentazione in marmo e dei lucernari in ferro ...

