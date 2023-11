Galateo da ristorante

Leggi su panorama

(Di martedì 14 novembre 2023) Eliminare la volgarità di apparecchiature approssimative, esaltare il valore delle pietanze con i piatti e i contenitori più consoni all’occasione, restituire alla degustazione dei vini il giusto tono «liturgico», avvolgere di calore la ritualità del convivio. Il volume Galatime. Atto secondo racconta come trasformare la tavola in un palcoscenico di eleganza. Ricordate Aggiungi un posto a tavola? Erano gli anni del boom e i commediografi Pietro Garinei e Sandro Giovannini la misero in scena traendola da Dopo di me il diluvio di David Forrest: una commedia musicale che ha fatto epoca. Tracce di quell’Italia riemergono dopo la clausura forzata da Covid qua e là nei ristoranti dove però v’è stata, forse causa crisi, una mutazione: un piatto in due, vino a bicchiere, prenotazione last minute. Esigenza di risparmio? Certo, ma anche dispersione della felice ritualità della ristorazione. Ci ...