(Di martedì 14 novembre 2023) AGI - Sia 360 gradi sul caso del tredicenne che sabato si è tolto la vita senza lasciare alcun messaggio o segnale. I carabinieri della stazione di Villagrazia di Carini, comune alle porte didove viveva con la famiglia, e quelli del comando provinciale dihanno sequestrato lo smartphone e il computer utilizzati dal minore. Da questi strumenti gli investigatori sperano di estrarre elementi e informazioni utili per chiarire le motivazioni che avrebbero spinto ilal gesto estremo. Una delle piste porterebbe al bullismo di cui sarebbe stato oggetto il minore che frequentava la scuola media Vittorio Emanuele Orlando proveniente da un altro istituto. Gli investigatori dell'Arma, che hanno raccolto varie testimonianze tra cui quelle dei genitori, stanno provando a ricostruire il contesto, non ...

Da questi strumenti gli investigatori sperano di estrarre elementi e informazioni utili... al cimitero dei Rotoli, si sono svolti i. La riproduzione è espressamente riservata

Funerali per il ragazzo morto a Palermo. Si indaga per istigazione al suicidio AGI - Agenzia Italia

Si schianta contro il cavallo, attesa per i funerali - Si schianta contro ... LA NAZIONE

In Cina le pompe funebri stanno creando avatar dei defunti utilizzando l’intelligenza artificiale, potrebbero cambiare per sempre il modo in ...Due i fascicoli aperti, con l 'ipotesi di istigazione al suicidio, dalla Procura dei minorenni e dalla Procura della Repubblica di Palermo. Ieri lezioni sospese alla scuola media Vittorio Emanuele ...