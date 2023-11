Fratelli d’Italia Salerno | “Strada Cava-Vietri | troppo pericolosa e abbandonata”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 14 novembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Gruppo Provinciale diin Provincia disu sollecitazione di Gioventù Nazionale didè Tirreni con un’interrogazione consiliare fatta oggi all’Amministrazione Alfieri sullo stato dellaSr. 18 di Gestione Provinciale. Negli ultimi mesi si è verificata una preoccupante serie di incidentili lungo la tratta che collegadéTirreni esul Mare, nella zona di Molina. Si chiede se sono state espletate attività e/o emanati provvedimenti (se sì, quali) al fine di garantire nel più breve tempo possibile la messa in sicurezza dell’arteria in argomento; In particolare, se sono stati disposti i lavori di rifacimento del mantole, se è previsto un progetto ...