Formula 1 | svolta epocale | parte la rivoluzione | decisione senza precedenti della FIA

(Di martedì 14 novembre 2023) La FIA ha spinto con grande convinzione per attuare una modifica che la stessa ritiene molto importante, quando potremo vederla.1, c’è ancora un cambiamento per quanto riguarda il regolamento. Ormai praticamente ogni anno vede una modifica od una nuova introduzione di una o più norme allo scopo di rendere il Mondiale dello sport Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

La secondaè venuta dopo il covid, quando si è cominciato a parlare della famosa città in 15 minuti, unaretorica per poter dire che se tutto è raggiungibile a piedi o in bicicletta, ...

F1, guida al GP Las Vegas 2023: orari, programma, circuito, dove ... Eurosport IT