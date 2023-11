Follia a Perugia | spara a un gatto passato sulla gettata di cemento L’Oipa | “Urge inasprire le pene per i reati a danno degli animali”

(Di martedì 14 novembre 2023) Incredibile la facilità con cui taluni possessori di armi da fuoco escono da casa con l’intenzione dire non appena percepiscono un pericolo nelle vicinanze.ucciso a, ieri l’altrocidio nel milanese: cacciatore fa esplodere la testa di un cane a passeggio col padroncino Solo ieri avevamo riferito del folle comportamento di un cacciatore che, ad appena 150 metri da un centro abitato, ha pensato bene dire ad un cane a passeggio con il suo padroncino 13enne, rischiando così di combinarla davvero grave. Ed oggi da, in particolare da Gualdo Tadino, unè stato ucciso a colpi di arma da fuoco perché, a detta del responsabile, stava camminandodifresco ...

... quali Roma, Milano, Firenze, Napoli, Palermo, Genova,e diverse altre località. Karim ... L'ultima pièce teatrale "Storie di Naturale" ha debuttato nel luglio 2023 ripercorrendo le ...

VIDEO Perugia, follia in piazza Italia PerugiaToday

Perugia, notte di follia in centro storico tra aggressioni e atti di vandalismo PerugiaToday

Incredibile la facilità con cui taluni possessori di armi da fuoco escono da casa con l’intenzione di sparare non appena percepiscono un pericolo nelle vicinanze. Gatto ucciso a Perugia, ieri l’altro ...Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per qu ...