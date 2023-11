Foggia-Sorrento | 15enne in possesso di grosse pietre | scatta il daspo

Leggi su sportface

(Di martedì 14 novembre 2023) Dueti a margine di, match valevole per il campionato di serie C girone C disputatosi lo scorso 5 novembre. La polizia ha fermato due giovanissimi tifosi pugliesi di 15 e 19 anni indi. Nei loro confronti è stato emesso il provvedimento amministrativodella durata di due anni per il maggiorenne e di uno per il minorenne, entrambi deferiti all’Autorità Giudiziaria. SportFace.