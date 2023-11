Fiumi di denaro sospetti | ambasciata russa sotto la lente del Copasir

(Di martedì 14 novembre 2023) L'di Roma è finita nel mirino Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica. Aprire «un focus e un approfondimento» sul caso dei presunti movimenti e prelieviche avrebbero portato l'Unità di antiriciclaggio a svolgere accertamenti sulla sede della rappresentanza diplomatica di Mosca. Lo afferma all'Adnkronos il senatore Iv e membro delEnrico Borghi, che a luglio scorso aveva sollevato la questione presentando un'interrogazione sul tema al ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale e dell'Economia e delle finanze. «Il fatto che ci sianodiche vengono veicolati evidentemente pone un problema di carattere sistemico rispetto al quale è bene porsi l'interrogativo rispetto all'uso che se ne fa», continua ...

L'ambasciata russa di Roma è finita nel mirino Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica. Aprire «un focus e un ...