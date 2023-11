... in supporto alle squadre che stanno scandagliando il corso delnel territorio tra Vigonovo e ... Giulia Cecchettin e Filippo Turetta, i due ragazzi di 22di cui non si ha più notizie da ...

Fiume Po, 72 anni fa la piena del 1951: la lotta nella bassa di Parma OglioPoNews

Ricostruire la memoria del territorio: Al di là del fiume - Slow Wine Fair Slow Wine Fair

LIMANA (BELLUNO) - Trovato il corpo privo di vita del cacciatore scomparso dall'11 novembre scorso, Doriano Gasperin. È stato localizzato nel fiume Piave, proprio ...Dieci anni dopo c’è un segno tangibile della memoria dove due canali incontrano il mare, in via Escrivà: il monumento che ricorda le vittime dell’alluvione è duro come il granito e il ricordo di quel ...