Fiorello e Mahmood arrivano oltreoceano | Whoopi Goldberg entusiasta di “Viva Rai2!”

Leggi su dilei

(Di martedì 14 novembre 2023)supera i confini nazionali, finendo: tutto grazie all’omaggio anel giorno del suo compleanno, che ha divertito il pubblico died entusiasmato l’attrice, che ha deciso di trasmettere la performance condurante il il talk show americano The View.mostra nel suo programma la performance diUna splendida sorpresa per, che mai si sarebbe immaginato di finire addirittura sulla tv americana. Durante la puntata didel 13 novembre il conduttore esi sono esibiti per omaggiare il film cult Sister Act nel giorno del 68esimo ...