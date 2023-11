MODALITÀ DI ACCESSO - Tutte le serate disi svolgono al Teatro Magnani died iniziano alle 21. Sono a ingresso libero fino a esaurimento posti disponibili (senza prenotazione). I ...

Fidenza, Mangiamusica, sabato 18 concerto di Antonella Ruggiero OglioPoNews

Mangiamusica 2023, al teatro Magnani l'appuntamento è con ... Comune di Fidenza

"Nuovo sold out - informa un comunicato di Mangiamusica - al Teatro Magnani di Fidenza: la potenza ed energia di Dolcenera hanno conquistato tutti, nel concerto “Piano Solo Recital” che è diventato, ...Incidente, questa mattina poco dopo le 8 a Fidenza, tra via Lodesana e via don Tincati. Si è trattato di uno scontro auto-bici. Un ferito, di media gravità, è stato trasportato all'ospedale di Vaio.