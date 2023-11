Fentanyl | cresce l’allarme | gli effetti dell’analgesico a rischio abuso e dipendenza

Leggi su forzearmatenews

(Di martedì 14 novembre 2023) (Adnkronos) – Ha una potenza 80 volte superiore alla morfina e 50 volte rispetto alll'eroina. E' ilche insieme ai suoi derivati è utilizzato come anestetico e analgesico sia in medicina sia in veterinaria. Oggi è nemico pubblico numero uno per le autorità americane, che hanno chiesto aiuto alla Cina per contrastare una vera e propia epidemia di casi e decessi legata all'di questa sostanza e dei suoi derivati sintetizzati illecitamente e venduti come 'eroina sintetica' o mescolati con l’eroina. Ilviene assunto tramite iniezione endovenosa, cerotti transdermici, pastiglie transmucose orali e compresse vestibolari. La polvere dio i cerotti vengono anche fumati o assunti per via intranasale (sniffati), spiega la Direzione centrale per i servizi antidroga sul proprio sito. Ha ...