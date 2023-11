Farmaci per il raffreddore a rischio ictus | ecco quali sono

Leggi su cultweb

(Di martedì 14 novembre 2023) Alcuniper ilpotrebbero causare l’e infarto cardiaco: lo rivela un rapporto dell’Ansm, l’Agenzia nazionale francese per la sicurezza dei medicinali e dei prodotti sanitari secondo cui i vasocostrittori a base di pseudoefedrina potrebbero rappresentare un fattore di. Come certificato dal moltiplicarsi di casi di gravi malattie associate a ipertensione e contrazione dei vasi sanguigni cerebrali. La pseudoefedrina è un composto simpaticomimetico, ovvero che riproduce gli effetti della stimolazione del sistema nervoso simpatico sui tessuti. Appartiene alla famiglia delle anfetamine. La si usa anche nel caso si voglia favorire lo stato di veglia. E, in ambito illegale, viene impiegata anche come precursore delle metanfetamine. Solitamente, però, si utilizza per contrastare il ...