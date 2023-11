Farmaci | linfomi | rimborsabilità per 2 nuove indicazione terapia Car-T

Leggi su giornaledellumbria

(Di martedì 14 novembre 2023) (Adnkronos) – L’Agenzia del farmaco (Aifa) ha approvato ladi axicabtagene ciloleucel come trattamento di pazienti adulti con linfoma diffuso a grandi cellule B (diffuse large B-cell lymphoma, Dlbcl) e linfoma a cellule B ad alto grado (high-grade B cell lymphoma, Hgbl) refrattario alla chemioimmunodi prima linea o recidivante entro 12 mesi dal completamento della chemioimmunodi prima linea e per pazienti adulti con linfoma follicolare (Lf) r/r dopo tre o più linee disistemica. Axicabtagene ciloleucel (axi-cel) – spiega in una nota Gilead Sciences – è unacellulare con recettore antigenico chimerico delle cellule T (Car-T, Chimeric Antigen Receptor T-cell) che utilizza il sistema immunitario del paziente per combattere alcuni tipi di tumori ematologici ...