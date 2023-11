Fare la spesa con l’intelligenza artificiale

(Di martedì 14 novembre 2023) Oggi si puòlacon l’aiuto del, nella versione del nuovo supermercato presentato dal gruppo Conad. Si tratta infatti di una versione del supermercato senza casse e senza file, si fa lascegliendo i prodotti, ma senza passare per la cassa. Si chiama Tuday Conad il nuovo supermercato inaugurato l’8 ottobre a Verona. Lo store dotato di telecamere ed intelligenzadà la possibilità di scegliere i prodotti nello scaffale, metterli in borsa, mentre l’IA registra tutti gli acquisti in una lista virtuale. Alla fine del processo di acquisto il cliente potrà pagare attraverso lo schermo di un totem e terminare lacon il pagamento e la scansione di un QR code. All’interno del supermercato di ultima generazione i ...

... come una lista della, in cui segnare, alla bisogna, quello che ci viene in mente. Le super promo del "venerdì nero" saranno presto visibili sul portale di Jeff Bezos ma abbiamo pensato di...

Come fare la spesa in autogrill | Non sprecare Nonsprecare.it

Dal Regno Unito alla Polonia solo per fare la spesa e risparmiare, volo incluso: la sfida di 2 youtuber Corriere della Sera

I sistemi alimentari di tutto il mondo stanno affrontando sfide sempre più complesse e, per molti aspetti, senza precedenti: agli effetti sempre più evidenti del cambiamento climatico – a partire dall ...In arrivo contributi straordinari per acquisto e installazione di pannelli fotovoltaici e sistemi di accumulo I finanziamenti coprono il 50% della spesa sostenuta, fino a un massimo di 5mila euro Chi ...