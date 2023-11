Famiglie arcobaleno | come procede la battaglia per i diritti dei figli

(Di martedì 14 novembre 2023) A Padova udienza per l'impugnazione dei certificati di nascita di 37minori nati da coppie omogenitoriali da parte della Procura. Che ora accetta di affidarsi alla valutazione della Corte costituzionale

'Oggi a Padova iniziano le cause provocate dalla circolare di Piantedosi contro le: 37 tra bambini e bambine rischiano di rimanere orfani di una delle due madri. Una persecuzione crudele del governo Meloni, una crociata ideologica contro i diritti dei bambini'. ...

Svolta durante il processo in corso in tribunale: a marzo erano stati impugnati 34 atti di cascita registrati dal Comune ...PADOVA - Mamme arcobaleno, sono cominciate le udienze in tribunale. Sono 37 i casi di bimbi con doppio cognome impugnati dalla Procura che oggi, 14 novembre, ha chiesto che venga rimandata ...