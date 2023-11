Fabrizio Corona sul presunto matrimonio di Belen ed Elio | “Cosa c’è dietro”

(Di martedì 14 novembre 2023) Un’estate di rumor e indiscrezioni e alla fineRodriguez è uscita allo scoperto con il suo nuovo compagno,Lorenzoni. Poi il silenzio social, le voci di un periodo buio, confermate anche da: “Adesso lei non sta bene. ma sono sicuro che si potrà riprendere. Adesso ha bisogno d’aiuto e di persone che la supportino. Per lei non è un periodo semplice“. La showgirl argentina adesso sta meglio ed è volata alle Maldive con il suo nuovo amore, dove ha mostrato un anello importante accompagnato da una didascalia misteriosa e sintetica: “Sì”. Da quel momento i fan della Rodriguez sono certi che con quello scattoabbia confermato che sposerà il suoRodriguez si sposa? Il chiarimento dal sito di...

Matrimonio Belén-Elio, Fabrizio Corona smonta tutto: “Vi prende per il c**o” Libero Magazine

Per la Questura di Milano, Fabrizio Corona è ancora “socialmente pericoloso”: per questo motivo, ha richiesto la sorveglianza speciale.Corona avrebbe commesso una serie di presunte violazioni anche durante il periodo di affidamento in prova, tra denunce e processi, alcuni dei quali ancora in corso.