F1 GP Las Vegas | Ferrari con nuova livrea Vasseur | “Ci giocheremo le nostre carte”

In vista del Gran Premio di Las Vegas, 'New Entry' di quest'anno nel calendario di Formula 1, il Team Principal della Ferrari Frederic Vasseur si è esposto così: "Siamo contenti che si torni a correre qui a distanza di 40 anni, il fatto che si corra per la terza volta in una stagione in America dimostra come qui oltreoceano la Formula 1 sia negli anni diventata sempre più amata e seguita. In omaggio al debutto di questa pista, abbiamo deciso di presentarci con una livrea speciale". Il team principal di Maranello ha aggiunto: "Abbiamo lavorato tanto al simulatore, aiuta a prepararsi meglio per la gara e a prendere contromisure per eventuali inconvenienti. Sarà un circuito tecnicamente diverso e con temperature che si prospettano molto basse.