F1 | Ferrari non esclama “Buona la prima!” da 13 anni L’esordio di nuove piste dice male alle Rosse

(Di martedì 14 novembre 2023) Lo Strip Circuit di Las Vegas si appresta a diventare il 78° tracciato su cui disputerà un Gran Premio valevole per il Mondiale di Formula Uno. Laripone la speranza, neppure troppo celata, che la pista cittadina del Nevada possa mandare in crisi la Red Bull, proprio come ha fatto quella di Singapore. Il sogno del Cavallino Rampante è quello di ripetere l’exploit di Marina Bay, il che significherebbe vincere la prima corsa di sempre in un nuovo contesto. Ebbene, la Scuderia di Maranello non ha un gran rapporto con “le prime volte”, soprattutto in tempi recenti. L’ultimo autodromo nel quale si è vista una Rossa conquistare l’edizione inaugurale è quello di Yeongam, in Corea del Sud. Il tormentato GP del 2010 fu appannaggio di Fernando Alonso. Dopodiché, tutti i palcoscenici comparsi dal 2011 in poi (New Delhi, Austin, Sochi, Baku, Mugello, Portimao, Lusail, ...