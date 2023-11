Ex zona contesa tra Pagani e Sant’Egidio | l’appello di Vicinanza alla Regione

(Di martedì 14 novembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiLa recente risoluzione dellaterritoriale tradel Monte Albino ha portato a una nuova situazione di incertezza per le aziende del territorio e i lavoratori nellaprecedentemente contestata. Gigi, rappresentante di Cisal Metalmeccanici nazionale, si è fatto portavoce delle preoccupazioni della comunità imprenditoriale e ha lanciato un appello urgente per la tutela delle concessioni edilizie e dei posti di lavoro. “La definizione dell’appartenenza territoriale è un passo importante, ma ora dobbiamo concentrarci sul garantire la stabilità delle imprese e dei lavoratori in questa. La transizione da una giurisdizione all’altra deve essere gestita con attenzione per evitare danni irreparabili“, ha ...

La formazione guidata da Simone Inzaghi chiude lacon il calcio di rigore trasformato da ... i Viola sono ad un solo punto dallaChampions in attesa del big match contro il Milan tra due ...

Ex zona contesa tra Pagani e Sant'Egidio del Monte Albino, l'appello ... Punto Agro News.it

Ex zona contesa tra Sant'Egidio e Pagani, il Pd ottiene incontro in Regione SalernoToday

Stati Uniti "distratti" dalla guerra in Ucraina e dallo scontro fra israeliani e Hamas nella Striscia di Gaza Lo scenario ideale per la Cina per fare rotta con maggiore decisione su ...Pagani. Ex zona contesa. La segnaletica installata dal sindaco De Prisco non è stata apprezzata dai cittadini a Sant’Egidio del Monte Albino ...