Ex fidanzati scomparsi | trovate tracce di sangue Ecco cosa sappiamo

Leggi su 361magazine

(Di martedì 14 novembre 2023) fino ad ora sull’esito delle indagini dei carabinieri Continuano le ricerche di Giulia e Filippo, gli exlo scorso 11 novembre. «Le ultime parole che ha detto mia figlia sono “ciao papà, non torno a cena, ci vediamo dopo”, erano le 19, di sabato, non l’ho più sentita», ha riferito Gino Cecchettin, il padre della giovane, al Corriere della Sera. Alle 23.15 di sabato 11 novembre una chiamata al 112 di un vicino che ha assistito alla lite tra due ragazzi in un parcheggio a pochi metri da casa di Giulia. «Smettila così mi fai male» gridava la ragazza, mentre lui la spingeva in auto. Quando i carabinieri sono giunti sul posto, dell’auto non c’era alcuna traccia. L’allarme sulla scomparsa dei giovani arriverà solo più tardi. Nella giornata di ieri, lunedì 13 novembre, è emerso un dettaglio che preoccupa gli inquirenti. Nella zona ...