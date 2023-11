Ex fidanzati scomparsi | il giallo di Giulia Cecchettin e Filippo Turetta | dalle tracce di sangue alle telecamere Cosa sappiamo

(Di martedì 14 novembre 2023) La 22enneè scomparsa con l’ex fidanzatosabato scorso dopo una discussione furibonda. Rinvenute in stradadi. Cresce l’apprensione tra i familiari dei due ragazzi Ginoè sempre più in ansia da quando, sabato scorso, la figlia 22enneè improvvisamente scomparsa nel nulla. Con lei è sparito anche l’ex fidanzato, anch’egli 22enne. Dopo l’ultimo messaggio inviato dalla ragazza alla sorella Elena, dei due 22enni non si sa più nulla.scomparsa nel Veneziano con l’ex fidanzato. Avviate le ricerche (@facebbok) free.itIl padre Gino, che fa la ...

8.45 Coppia veneta scomparsa,estese ricerche Proseguono le ricerche della coppia di giovani exda sabato scorso nel Veneziano. Giulia Cecchettin e Filippo Turetta, entrambi 22enni,sono stati visti insieme per l'ultima volta sabato sera in auto,in un parcheggio a Marghera. ...

Giulia Cecchettin e Filippo Turetta: i due ex fidanzati scomparsi e il mistero della Fiat Punto al confine tra Veneto e Fvg Open

Ex fidanzati scomparsi in Veneto, lo zio di Giulia Cecchettin: “Li hanno visti litigare” Il Fatto Quotidiano

PADOVA - VIGONOVO - Giulia Cecchettin è attesa giovedì mattina alla sua discussione di laurea. Tesi in Meccanica dei materiali pronta ...