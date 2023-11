Europee | Calenda | ' se altri leader si candidano dovrò farlo anch' io'

(Di martedì 14 novembre 2023) Roma, 14 nov. (Adnkronos) - “Cercherò di nonfino all'ultimo. Dipende da cosa faranno gli, se glipolitici lo faranno per me sarà difficile non”. Così Carlo, segretario di Azione, ospite di 'Agorà', su Raitre, a proposito di una sua candidatura alle prossime elezioni

...per il sondaggio sarebbero sotto la soglia di sbarramento del 4% in vigore per le elezioni, una beffa per Azione che sarebbe proprio per un soffio sotto la fatidica asticella: Carlo...

**Europee: Calenda, 'nessuna asticella per Azione, mi candido se lo fanno gli altri leader'** La Gazzetta del Mezzogiorno

**Europee: Calenda, 'nessuna asticella per Azione, mi candido se lo ... Il Dubbio

Roma, 14 nov. (Adnkronos) - “Salvini sta facendo una polemica elettorale perché il diritto di sciopero esiste. Facessero il loro sciopero. Sbagliato. Ma lo possono fare. E fa questa polemica per le ...Roma, 14 nov. (Adnkronos) – “Cercherò di non farlo fino all’ultimo. Dipende da cosa faranno gli altri leader, se gli altri politici lo faranno per me sarà difficile non farlo”. Così Carlo Calenda, ...