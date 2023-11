Esonerato Garcia | Mazzarri nuovo tecnico del Napoli

(Di martedì 14 novembre 2023)(ITALPRESS) – “Bentornato Walter”. Con queste parole sui social il presidente del, Aurelio De Laurentiis, ha annunciato il cambio di guida tecnica dei campioni d'Italia. Il Walter in questione, ovviamente, è Walter, allenatore che ha guidato gli azzurri già dal 2009 al 2013 e che prende il posto di Rudidopo la sconfitta con l'Empoli e un avvio di stagione deludente. “La Società Sportiva Calcioha deciso di revocare l'incarico di responsabiledella prima squadra al signor Rudi. A lui e al suo staff il ringraziamento per la collaborazione resa fino a oggi”, il comunicato del club partenopeo che, sui social e dopo il post di De Laurentiis, ha anche annunciato il nome del successore. “Walter ...

