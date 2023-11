“Era alticcia…” Belen Rodriguez | il testimone sul volo per le Maldive racconta cosa è successo in aereo

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 14 novembre 2023) Non si placano le polemiche su. Dopo l’annuncio delle nozze con il nuovo fidanzato Elio Lorenzoni, con tanto di foto con un bellissimo anello, e le critiche pesanti da parte anche dei fan, ora spunta una rivelazione clamorosa sulla showgirl argentina. Ma andiamo con ordine. Pochi giorni fa la conduttrice è volata alleinsieme al compagno Elio. Una vacanza super lusso in un resort da favola dal costo proibitivo: 3800 euro a notte con colazione per una villa con confort extra lusso, accesso privato alla spiaggia e maggiordomo personale disponibile ventiquattro ore al giorno. Foto e video condivisi sui social e tante critiche da parte degli utenti., infatti, è volata allecon tutti i suoi fidanzati: da Fabrizio Corona ad Antonino ...