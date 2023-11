Enoteca Esselunga | il sito ufficiale per lo shopping dei vini

Leggi su cultweb

(Di martedì 14 novembre 2023) Dal 14 novembre 2023, è presente sul web, a questo link, l’, ilper lodi, liquori e distillati, gestito dalla nota catena di GDO alimentare. All’interno dello store online, sono presenti quasi 1400 trae distillati, sia italiani che europei, provenienti da circa 350 produttori, con selezioni per tutti i palati (anche i più raffinati; in vendita sarà possibile trovare anche champagne) e per tutte le tasche, con proposte oscillanti tra i 10 e i 1000 euro. Obiettivo del nuovo store, porsi sul mercato in maniera aggressiva, per raggiungere anche i consumatori delle regioni centro – meridionali, dovenon ha negozi fisici: va infatti specificato che alcune etichette saranno esclusiva dello store ...