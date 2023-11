Ennesimo stupro a danno di una giovane donna | il Li si po ed il Pnfd | “Ergastolo e castrazione chimica per lo stupratore”

(Di martedì 14 novembre 2023) Nella notte di appena due giorni fa, un uomo di 35 anni, residente in provincia di Padova – come riportato dagli organi di informazione -parrebbe aver violentato una ragazza di 26 anni marocchina residente a Brescia come raccontato dalla ragazza ai Carabinieri, inviati sul luogo dove si trovava la 26enne, a seguito di una chiamata giunta alla centrale operativa del 112 da parte di un residente, il quale riferiva di sentire urla e pianti di una ragazza provenire dalla strada. Ai militi giunti sul luogo laha riferito di essere stata violentata da un amico che aveva conosciuto tre mesi prima, e che l’aveva ospitata a casa. La ragazza ha inoltre tenuto a precisare che aveva accettato l’offerta perché lo aveva conosciuto come un bravo ragazzo.stuprata a Padova, il Li.si.po. ed il: “Vi sono criminali che ritengono di ...

BOLOGNA - Zona universitaria, via dell'Unione, quattro e mezza di domenica mattina: l'caso di violenza in una delle aree più delicate della città. Una studentessa fuorisede di ......

Studentessa fuorisede stuprata da due uomini in via dell’Unione. Il questore: “Fatto gravissimo” La Repubblica

Violentata in via dell'Unione: un arresto, si cerca il secondo aggressore BolognaToday

Nella notte tra l’undici ed il dodici u.s. un uomo di 35 anni, residente in provincia di Padova come riportato dagli organi di informazione, parrebbe aver violentato una ragazza di 26 anni marocchina ...Nella notte di appena due giorni fa, un uomo di 35 anni, residente in provincia di Padova – come riportato dagli organi di informazione -parrebbe aver violentato una ragazza di 26 anni marocchina resi ...