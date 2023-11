Elogio del circo | arte nobile e antica che parla di noi

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 14 novembre 2023) Difendere ilsembrerebbe una causa persa. Cominciamo dagli animali: chi oserebbe sostenere che il loro posto è in un? Ingabbiati, malamente nutriti e curati (perlomeno nei tanti circhi scalcagnati che abbiamo conosciuto nella nostra infanzia), leoni, tigri, elefanti, cavalli, scimmie sembravano esibirsi come prigionieri in una grottesca e deprimente recita carceraria, spremuti fino allo stremo anche in età avanzata e poi, giunti a fine carriera, assegnati a un destino misterioso che non vogliamo indagare. Basterebbe la crescente consapevolezza in tema di protezione e cura degli animali per bandire i circhi per sempre, anche se possiamo ipotizzare che col tempo i circensi abbiano accolto (o tentato di accogliere) molte istanze degli animalisti, magari non necessariamente per sensibilità, ma semplicemente per non essere spazzati via. Quanto ...