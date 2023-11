Elena e Maurizio | è già successo E a poco dall’addio a Uomini e Donne | boom di commenti

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 14 novembre 2023)Laudicino edDi Brino dopo, come stanno le cose? Ricordiamo che l’ormai ex cavaliere e l’ormai ex dama hanno lasciato lo studio tra le polemiche. In breve, la scorsa settimana lei ha manifestato l’intenzione di andare via dalla trasmissione ma è voluta rimanere in studio per un ballo proprio con. E a quel punto Gianni l’ha accusata di poca coerenza: “Se veramente vuoi andare via dal programma, lo fai di pancia. Ti alzi e vai via”.ha provato a spiegarsi, poi è diventata una furia e rivolgendosi a Gianni Sperti ha urlato: “Ok, me ne vado”. Qui il colpo di scena, perchéha preso immediatamente la parola: “Vengo con te”. Il cavaliere ex fiamma di Gemma Galgani ha quindi gettato via il cartellino con il suo nome, si ...