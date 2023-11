Edoardo Zaggia e Alberto Sacco | “Un futuro in tv? Sì | dipende se lei ci vuole…”

Leggi su gossipitalia.news

(Di martedì 14 novembre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione Il 19 ottobre ha debuttato su Comedy Central la nuova stagione di Most Ridiculous, che quest’anno vede alla conduzione. Saliti alla ribalta grazie alla rubrica di satira sociale Rubrichette, diventata virale durante il primo lockdown, i due commentano con l’ironia che li contraddistingue i video amatoriali che arrivano da tutto il mondo che vedono protagonisti esseri umani esilaranti che si cimentano in sport estremi, matrimoni finiti male, situazioni paradossali e tanto altro. Il programma andrà in onda su Comedy ...