Edith Piaf | Warner Music ricreerà voce e volto dell' artista con l' IA per un biopic

Leggi su movieplayer

(Di martedì 14 novembre 2023) Ilsarà sviluppato con il consenso degli eredi A più di 60 anni dalla sua morte, la leggendaria cantante franceserivivrà in un nuovoche utilizzerà l'intelligenza artificiale per ricreare la suae la sua immagine.Group ha annunciato di aver stretto una partnership con gli eredi diper, un film di 90 minuti ambientato a Parigi e New York tra gli anni '20 e gli anni '60., conosciuta come il "Passerotto di Parigi", morì il 10 ottobre 1963. Il film sarà narrato da un facsimiledigenerato dall'intelligenza artificiale e promette di "svelare aspettia …