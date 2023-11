Ecco quali sono i 5 migliori locali notturni di Roma

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 14 novembre 2023) Se siete amanti della movida e volete fare le ore piccole, allora dovete assolutamente conoscere idi. Allo scoccare della mezzanotte chiudono pizzerie, ristoranti e trattorie, mentre verso le due del mattino abbassano le saracinesche anche i cocktail bar e i wine bar. Cosa fare per divertirsi nella Capitale aspettando le prime luci dell’alba?5 indirizzi dove andare dopo le due di notte in compagnia di amici. Argot Il primo locale notturno che vogliamo consigliarvi si chiama Argot e si trova in via dei Cappellari 93 a. Aperto dalle ore 22 alle 4 del mattino, questo posto è ideale per chi vuole bere un drink nel cuore della notte.di- ilcorrieredellacitta.com Si entra da ...