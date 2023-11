Ecco la piattaforma comune attorno a cui riunire il campo largo

(Di martedì 14 novembre 2023) Non per vantarmi, ma credo di avere individuato laa cuiil, ogiusto che dir si voglia. È bastata un’occhiata all’indagine demoscopica dell’Istituto Noto, pubblicata quest’oggi da Repubblica. Direi che possiamo partire dal presupposto che, alle elezioni, la sinistra si schieri contro la destra perché non ne condivide il programma: altrimenti ci si alleerebbe. Bene. Una volta che la destra va al governo, mette in atto delle politiche che culminano nella più importante legge dell’anno, la Finanziaria appena varata; e anche su questo siamo d’accordo. Ora, secondo il sondaggio, ad accomunare Verdi, Sinistra Italiana, Movimento 5 Stelle, Pd e perfino Azione è il giudizio negativo nei confronti della Finanziaria, con voti ...

Prima deprecare il programma della destra perché contiene promesse non condivisibili e pericolose. Poi contestare il governo perché non le mantiene ...