E' ufficiale | Mazzarri torna sulla panchina del Napoli

"Bentornato Walter". Con questo post su X, Aurelio De Laurentiis ufficializza il ritorno, dopo dieci anni, di Waltersulla panchina del Napoli.

La Società Sportiva Calcio Napoli ha annunciato l'esonero di Rudi Garcia e il ritorno di Walter Mazzarri sulla panchina. Un ringraziamento al tecnico e al suo staff per la collaborazione fino a oggi.