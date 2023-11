È stata rimossa | ma qualcuno L' affondo del vescovo Strickland cacciato da papa Francesco

(Di martedì 14 novembre 2023) Joseph, destituito da, ha rivendicato il contenuto di un discorso di cinque anni fa in cui denunciava la condotta dell'ex cardinale

Perché la donna èmassacrata due volte'. Così la presidente della Commissione Giustizia del ... in sostituzione di Suella Braverman,dal suo incarico. La Procura che indaga sulla presunta ...

"È stata rimossa, ma qualcuno...". L'affondo del vescovo Strickland ... ilGiornale.it

Regno Unito, rimossa la ministra dell'Interno Braverman dopo le ... Il T Quotidiano

Una goccia che ha fatto traboccare il vaso dato che Braverman era già stata pesantemente criticata per il suo orientamento politico, considerato di estrema destra, in particolare per le sue ...