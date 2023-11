E Noel Gallagher decise di mettere la musica in primo piano

Leggi su panorama

(Di martedì 14 novembre 2023) Se c'è una cosa che riesce difficile ai musicisti ed agli artisti in genere è «mettersi in secondo». Un artista, una rockstar ha nel suo dna proprio il prendersi il palco e dominarlo, il mettersi in. Ci sono però artisti che a volte scelgono di fare un passo indietro e lasciare spazio in questo caso alla, alla sua sacralità ed alla sua forza. È la sensazione che lascia il concerto die della sua band, High Flying Birds, che hanno conquistato il Forum di Assago, a MIlano. La band sale sul palco con precisione alle 20.30 in formazione classica: Gem Archer (chitarrista solista), Russel Pritchard (basso), Mikey Rowe (tastiera), Chris Sharrock (batteria) e le coriste Audrey Gbaguidi, Jessica Greenfield e Charlotte Marionneau....