Dwamena muore in campo | le rivelazioni agghiaccianti del cardiologo

(Di martedì 14 novembre 2023) Il mondo del calcio è rimasto sotto shock per la tragedia di Rapahael, calciatore del club albanese dell’Egnatia, morto sabato scorso indurante una partita. L’attaccante si è accasciato a terra ed i soccorsi sono stati inutili.aveva gravi problemi cardiaci, noti già da anni. Sull’Heraldo de Aragon, quotidiano di Saragozza, è stata pubblicata una lettera inviata dalAntonio Asso Abadia. “Conobbinell’ottobre del 2019 quando il medico del Saragozza mi chiese un parere, preoccupato per i frequenti giramenti di testa sofferti dal giocatore nelle ultime partite. Mesi prima gli era stato applicato un minuscolo monitor sottocutaneo e i valori erano inequivocabili a proposito della relazione dei sintomi con gravi aritmie ventricolari che si producevano durante le ...

Una tragedia quella consumatasi durante Egnatia - Partizani in Albania.a causa di un arresto cardiaco il calciatore Raphael, ex nazionale ghanese di 28 anni. Il giovane, colpito da un arresto cardiaco , si era accasciato al suolo e l'incontro era stato ...

Il mondo del calcio è rimasto sotto shock per la tragedia di Rapahael Dwamena, calciatore del club albanese dell’Egnatia, morto sabato scorso in campo durante una partita. L’attaccante si è accasciato ...Malore in campo, così è morto il ghanese Dwamena. La scelta di togliere il defibrillatore permanente e la storia dell'ennesima tragedia su un terreno di gioco.