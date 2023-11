Due studi di architettura italiani ricostruiranno il palazzo della cultura a Mykolaiv

Leggi su linkiesta

(Di martedì 14 novembre 2023) Ogni bomba russa lanciata sull’Ucraina distrugge le case e uccide i civili ma al contempo cancella lo strato di propaganda, bugie e secoli di colonizzazione, scoprendo così al mondo la vera storia e identità degli ucraini. L’Impero russo prima e l’Unione Sovietica dopo hanno investito risorse massicce nel deformare l’immagine dell’Ucraina e nel crearne uno alternativo, ora la Russia investe altrettante risorse massicce nel cancellare i secoli del proprio dominio. Lo dimostrano centinaia di palazzi storici, chiese, vie, intere città ritenuti dal Cremlino i pilastri del mondo russo, ormai danneggiati o distrutti interamente dalle sue stesse mani. Nonostante la guerra ancora in corso, il piano di ricostruzione dell’Ucraina è già partito. E per quanto riguarda l’, l’Italia è in prima fila. Parliamocittà diche ...