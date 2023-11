Dubai | Casa Milan è uno spettacolo

Leggi su danielebartocciblog

(Di martedì 14 novembre 2023) Aarriva, la nuovadei rossoneri in Medio Oriente. Il Club ha annunciato proprio in questi giorni l’apertura di, la nuova Home del Diavolo in Medio Oriente. Si tratta di una rilevante tappa nella strategia di espansione internazionale del Club. Il tutto a testimonianza di una nuova fase di crescita di ACsotto la leadership di RedBird Capital. L’inaugurazione di questa splendida location si è tenuta domenica 12 novembre nel moderno ICD Brookfield Place, che ospita la nuova sede rossonera in Medio Oriente. All’evento rossonero per il taglio del nastro hanno partecipato vari personaggi e calciatori. INAUGURAZIONE: TANTI BIG PRESENTI ...