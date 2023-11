Dove nessuno guarda | Il caso Elisa Claps – La serie 2023 Il podcast che diviene serie

" I Maneskin non vendono dischi in Italia, afrega niente di loro ". Con queste parole Guè Pequeno , uno dei maggiori esponenti della ... nel podcast Growing Up Italian ,ha duramente ...

"Dove nessuno guarda. Il caso Elisa Claps", nella serie l’ultima immagine di Elisa in vita Sky Tg24

Caso Elisa Claps, su Sky da stasera i documenti inediti nella serie «Dove nessuno guarda» Corriere TV

"Con ‘Dove nessuno guarda - Il caso Elisa Claps’ volevamo creare qualcosa di nuovo, ampliando ancora di più la proposta editoriale di Sky TG24. Siamo partiti dall’idea di realizzare un podcast e una ...Il rapper milanese ha duramente criticato i Maneskin, sminuendo il successo mondiale ottenuto da Damiano e compagni ...