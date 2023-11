Dopo Garcia al Napoli serve una scossa

Leggi su lanotiziagiornale

(Di martedì 14 novembre 2023) Fa impressione, sportivamente, il suono dei fischi assordanti che hanno accompagnato verso gli spogliatoi dello stadio Maradona calciatori e allenatore della sconfitta con l’Empoli. Fa impressione se raffrontata al suono armonioso e potente di cori e applausi di appena pochi mesi fa durante la cavalcata che ci ha condotti allo scudetto. I fattori della stupenda vittoria dello scorso anno sono numerosi, ma uno dei primi è stato la coesione tra tutte le componenti della squadra: dal presidente ai giocatori, dall’allenatore ai medici, dal magazziniere a tutto lo staff. E da ultimi ma non ultimi i tifosi partenopei. La “spintanea” andata via del mister Spalletti già non fu di buon auspicio. Sin dal ritiro nel precampionato di Dimaro si era avvertito qualche sintomo nelle parole di De Laurentis. Poi con l’inizio del campionato non è solo il ...